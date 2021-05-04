Кардиолог рассказала, как справиться с быстрой утомляемостью после коронавируса

Эксперт напомнила россиянам о необходимости реабилитации Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный российский врач-кардиолог, академик РАН, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова рассказала kp.ru о том, как людям, перенесшим коронавирус, можно справиться с быстрой утомляемостью после болезни.

По словам ученого, как любая пневмония, излечение от covid - это тяжелый процесс, которому необходимо уделять должное внимание.

- Как любая пневмония, излечение от ковида - это тяжелый процесс. Всегда должна быть реабилитация. Есть клиники реабилитации, есть специальные устройства, которые направлены на ликвидацию последствий дыхательной недостаточности, когда человек перенес тяжелую пневмонию, даже не связанную с коронавирусной инфекцией, - рассказала специалист в беседе с kp.ru.

Ранее сообщалось, что понять, требуется ли переболевшему коронавирусом человеку реабилитация, можно простым методом - стоит лишь прислушаться к своему телу. Одним из наиболее распространенных способов поправить свое здоровье после болезни является отдых, в том числе в санаториях. Свежий воздух, правильное и сбалансированное питание, а также солнце и специальные процедуры по восстановлению дыхательной, нервной и иммунной системы помогут взбодриться и укрепить организм.