В Роспотребнадзор рекомендовали провести майские праздники за городом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам провести длинные майские праздники за городом или на даче. Также россиянам советует чаще менять маски в жаркую погоду. Об этом во вторник, 4 мая, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче - отличное решение. Все дело в том, что прогулки на свежем воздухе не несут значительного риска заражения человека covid-19.

При этом в ведомстве напомнили россиянам о необходимости избегать мест большого скопление людей, в том числе даже за пределами помещений, точно также следует воздержаться от походов в гости.

Ранее сайт kp.ru писал, что российскими учеными разработаны и зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН.