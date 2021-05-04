Последние новости на утро 4 мая 2021: Байден намерен обсудить с Путиным стабилизацию отношений России и США

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 4 мая 2021 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы обсудить стабилизацию российско-американских отношений. По его словам, Байден уже давно, еще до того, как он стал президентом, четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, то Америка будет вынуждена принять ответные меры. Но при этом Штаты не стремятся к эскалации отношений.

Юниорская сборная России по хоккею обыграла спортсменов из Белоруссии в четвертьфинальном матче со счетом 5:2. Теперь наша команда вышла в полуфинал чемпионата мира. Собрали все самое важно о том, что произошло после матча Россия - Белоруссия.

Представители ВОЗ планируют дать свою оценку безопасности российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" летом этого года. Предварительно, речь идет о июне- июле.

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав нового экипажа для полета на Международную космическую станцию. Старт планируется осуществить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник.

Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет брака разводятся. Основатель компании Microsoft написал в Твиттере, что это решение они приняли совместно, "после долгих размышлений и большой работы над отношениями".

Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку. В марте этого препарат был зарегистрирован в Шри-Ланке.

Природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга (Германия) против строительства газопровода газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.