80 человек пострадали при обрушении метромоста с поездом в Мехико. Фото: Twitter @Ambriz_Oficial

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. Об этом во вторник, 4 мая, сообщила мэр столицы Мексики Клаудиа Шейнбаум на своей странице в социальной сети Twitter. Глава города добавила, что в настоящее время направляется к месту происшествия.

- Я направляюсь к месту происшествия на линии 12, проинформирую о деталях инцидента по прибытии, - написала она.

По информации местных средств массовой информации, которые ссылаются на аварийно-спасательные службы города, обрушение моста произошло на юго-востоке Мехико недалеко от станций Оливос и Тесонко. Сообщается, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали не менее 80 человек, шесть человек погибли.

Местный юрист Эдгар Амбрис опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию обрушенного метромоста: в рухнувшем пролете лежат два вагона поезда.