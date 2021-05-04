Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет притеснений Фото: REUTERS

Мексиканские власти официально извинились перед народом майя за причиненный вред, притеснения и дискриминацию его представителей с начала испанской колонизации Америки. Заявление было сделано в минувший понедельник, 3 мая, во время торжественной церемонии с участием президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его коллеги из Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Слова главы государства цитирует официальный сайт его администрации.

- По этическом императиву правительства и по собственному убеждению мы официально приносим искренние извинения народу майя за ужасные злоупотребления, которые совершали частные лица и власти за 50 лет во время испанской колонизации. Мы приносим извинения за несколько веков колониального владычества и двести лет независимой истории Мексики, - заявил Лопес Обрадор.

Мексиканский лидер отметил, что все коренные народы региона пострадали от колонизаторов и их потомков, став жертвами «величайшей жестокости».

Цивилизация древних майя достигла расцвета в 300-900 годы нашей эры, а во время открытия Америки резко пришла в упадок. Города и поселения этого народа располагались на территории Белиза, Гондураса, Гватемалы, Мексики и Сальвадора. Сейчас на территории Мексике и некоторых стран Центральной Америки проживают, по разным оценкам экспертов, около пяти миллионов представителей народа майя.