Видео обрушения метромоста c поездом в Мексике появилось в сети Фото: REUTERS

В мексиканской столице сегодня рухнул метромост, по которому двигался поезд. ЧП произошло между станциями «Оливос» и «Тесонко» на юго-востоке города. В сети очевидцы случившегося и СМИ опубликовали видео обрушения метромоста c поездом в Мексике.

По предварительной информации местного департамента по гражданской защите, в результате обрушения моста пострадали по меньше мере 70 человек. В настоящее время врачи оказывают им медицинскую помощь, многих пострадавших госпитализировали в клиники. Еще 15 человек в результате инцидента скончались.

Причина случившегося пока что не известна. Сейчас район обрушения метромоста оцепили, все подъезды к месту инцидента перекрыты. Пропускают к рухнувшим вагонам метро только машины экстренных служб города: реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарную технику. К месту происшествия также направляется мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.