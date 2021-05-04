ФАС попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская Федеральная антимонопольная служба обратилась к застройщикам с просьбой обосновать рост цен на жилье в стране за последние несколько лет. Об этом во вторник, 4 мая, следует из письма ФАС.

- Для анализа динамики цен на рынке недвижимости, причина роста этих цен организациями необходимо в срок до 30 апреля представить обоснование причин роста цен за один квадратный метр объектов жилого и нежилого назначения с 2019 года по настоящее время, - говорится в письме, которое цитирует агентство ТАСС.

Федеральная антимонопольная служба также потребовала представить данные о структуре стоимости одного квадратного метра жилья в процентном соотношении и экономическое и технологическое обоснование установления различной стоимость объектов недвижимости, которые находятся на территории одного района.

Как сообщал сайт kp.ru, ФАС решила проверить обоснованность существенного роста цен на жилье в России по поручению российского президента Владимира Путина.

Напомним, в начале апреля глава государства поручил разобраться в ситуации с резким ростом цен на недвижимость, отметив, что по всей РФ стоимость жилья выросла на 12%, однако в некоторых регионах зафиксировали рост до 30%.