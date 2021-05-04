СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погиб человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Следственный комитет возбудил уголовного дело после пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве, при котором погиб один человек. Об этом во вторник, 4 мая, сообщается на официальном сайте правоохранительного органа.

Отмечается, что дело завели по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

- По информации следствия, ночью на 4 мая в отеле на 6-й Кожуховской улице, в котором находилось более 300 человек, произошел пожар, в результате которого один мужчина погиб. Пострадавшие, среди которых есть дети, доставлены в больницы для обследования и оказания медицинской помощи, - говорится в сообщении СК.

Сейчас на месте возгорания работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле будут проверены на соответствие установленным законом требованиям.

Как писал сайт kp.ru, по предварительной информации, в результате пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, десять из них – дети.