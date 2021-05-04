Видео пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве появилось в сети. Фото: кадр из видео

Минувшей ночью примерно в 03:27 по московскому времени в отеле на юго-востоке российской столицы произошел пожар. В сети публикуют видео пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве во вторник, 4 мая.

Возгорание началось на первом этаже гостиницы на 6-й Кожуховской улице и в коридорах, пожару сразу присвоили повышенный уровень сложности. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 человек, в том числе десять несовершеннолетних. Один мужчина при пожаре погиб. Всех пострадавших уже доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи и обследований. К моменту начала пожара в гостинице находилось 305 постояльцев.

Как сообщал сайт kp.ru, Следственный комитет РФ уже возбудил по факту возгорания уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, в скором времени будет назначена экспертиза для установления причин пожара. Отель должны проверить на соблюдение требований противопожарной безопасности.