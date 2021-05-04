В России 4 мая 2021 выявили 7 770 случаев коронавируса - новый минимум с сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России медики зафиксировали 7 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный суточный прирост новых зараженных с 26 сентября прошлого года, свидетельствуют во вторник, 4 мая, данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

С начала эпидемии коронавируса в России выявили 4 839 514 инфицированных. За последние сутки наибольшее число новых заражений зафиксировали в Москве (2 050), Санкт-Петербурге (709) и в Московской области (625). У 12,2 процента зараженных нет симптомов инфекции.

Также зафиксировано еще 337 летальных исходов от коронавирусной инфекции или осложнений после нее, в общей сложности с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 111 535 жителей России. Выздоровели за сутки еще 6 755 россиян, всего вылечились уже 4 457 044 человека.

Как писал сайт Kp.ru, Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции посоветовал россиянам провести длинные майские праздники за городом или на даче. Специалисты также напомнили, что в жаркую погоду следует как можно чаще менять лицевые маски.