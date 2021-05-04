Бывший сотрудник MI-6 подготовил для ФБР второе «досье» на Трампа Фото: REUTERS

Бывший сотрудник британской службы внешней разведки MI-6 Кристофер Стил передал ФБР второе «досье» на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом во вторник, 4 мая, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Новое «досье» содержало данные, которые еще не проходили процедуры перепроверки и анализа. Кристофер Стил передал бюро информацию о якобы связях бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта с Россией. В документе утверждается, что у Москвы якобы есть компрометирующие сведения о любовных связях Дональда Трампа.

- Источники информации для первого и второго «досье» различались. В 2017 году Стил был допрошен ФБР и заявил, что его информатор теперь недоступен, но новая «агентурная сеть» уже начала получить Трампе необходимую информацию, - говорится в материале газеты.

Сбор компромата на Дональда Трампа начался еще в 2015 году. В первом «досье» говорилось, что спецслужбы России якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позже ФБР и американский Минюст заявили, что не смогли установить подлинность сведений из «досье». Сам Трамп также говорил, что этот документ является фальшивкой

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил, что у Москвы нет никакого компромата на Дональда Трампа, а сообщения об обратном и так называемые «досье» - просто чушь.