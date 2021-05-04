Возобновление строительства "Северного потока 2" ожидается в конце мая 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строительство газопровода "Северный поток 2" после очередного иска немецких экологов может быть возобновлено с конца мая. Об этом РИА Новости сообщил регулятор.

Истцы считают, что проект пагубно скажется на морской фауне и флоре. Иск специалистов организации Nabu приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство проекта "Северный поток — 2", но работы могут быть возобновить в конце мая.

"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", — сообщили в пресс-службе BSH.

Экологи усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект, но глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, отметил, что отказ от завершения проекта повысит нагрузку на окружающую среду и снизит безопасность поставок энергоресурсов.

Ранее в Газпроме заверили, что проект будет завершен в 2021 году. Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" подразумевает строительство двух нитей газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Он протянется от России до Германии по дну Балтийского моря.