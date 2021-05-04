МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области 4 мая 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие часы на территории Москвы и Московской области ожидается сильный ветер. Об этом говорится в экстренном предупреждении, которое распространило МЧС во вторник, 4 мая.

- По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сильный ветер сохранится в столице до 21:00 сегодняшнего дня. В Подмосковье ветер может быть сильней - до 20 метров в секунду, - говорится в сообщении спасателей.

Специалисты МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также по возможности избегать обгонов. Пешеходам в министерстве рекомендовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от ветра под деревьями.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня утром российский Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до завтрашнего дня.