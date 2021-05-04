Офтальмолог объяснила, как некачественные солнечные очки вредят глазам. Фото: Олег АДАМОВИЧ

С наступлением теплого времени года солнцезащитные очки становятся обязательным аксессуаром. Врачи-офтальмологи напоминают, что носить их очень важно, так как глаза страдают от яркого света. Но стоит убедиться, что очки качественные, в противном случае можно навредить здоровью.

- На улице при ярком свете наши зрачки становятся маленькими. Это наша естественная защитная реакция, но ее не всегда достаточно.

Дополнительной защитой являются солнцезащитные очки, которые должны блокировать ультрафиолетовое излучение, - рассказывает Ридусу врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.

Утверждение, что чем темнее очки, тем лучше защита – неверно. Если у стекла нет защиты от ультрафиолета, то зрачок в темноте расширяется и внутрь глаза попадает та часть солнечного излучения, которая не должна туда проходить.

- Получается, что мы, наоборот, наносим вред такими очками. Длительное использование подобного аксессуара может привести к ряду серьезных заболеваний глаз: катаракте, ожогам сетчатки, повреждениям роговицы и так далее, - говорит врач.

В связи с этим врач предостерегает от покупки очков с лотков и в переходах. Они должны приобретаться только в специализированных магазинах и выбираться не по дизайну оправы, а по качеству очковой линзы.

- На очах должна быть маркировка, которая указывает длину волны ультрафиолетового спектра, которую они отсекают. Очки для гор отличаются от очков для моря или очков для городской среды, — сказала Татьяна Шилова.

Людям, у которых есть проблемы со зрением, можно приобрести очки-хамелеоны, которые позволяют лучше видеть и одновременно защищают глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.