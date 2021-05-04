Уроженец Томска объяснил, почему хочет стать мэром Нью-Йорка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уроженец Томска Виталий Филипченко рассказал, почему решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Россиянин переехал в Соединенные Штаты более десяти лет назад. На выборы он идет в качестве независимого кандидата. Бывший сибиряк отметил, что не пытается получить с этого прибыль.

- Многие идут в мэр, чтобы сделать себе рекламу или заработать. Но я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд, хочу помочь людям, - сказал Виталий Филипченко в интервью РИА Новости во вторник, 4 мая.

Мужчина объяснил, что всю жизнь хотел помогать слабым и восстанавливать справедливость в мире.

- Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу решить их не только для себя, но и для всех людей, - отметил он.

Виталий Филипченко добавил, что в основном рассчитывает на эмигрантов: не только русских, но вообще всех, поскольку они, по мнению уроженца Томска, проделали одинаково тяжелый рабочий путь. Россиянин подчеркнул, что Нью-Йорк на половину состоит именно из эмигрантов.

Предварительные выборы мэра Нью-Йорка намечены на 22 июня 2021, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность градоначальника занимает демократ Билл Де Блазио.

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