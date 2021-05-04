Как выглядит гостиница в Москве после пожара: появились фото и видео

При пожаре в московском отеле «Вечный зов» погиб человек.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Этой ночью на юго-востоке российской столице в гостинице «Вечный зов» произошел сильный пожар. В распоряжении сайта kp.ru появились фото и видео, на которых видно, как выглядит отель после возгорания.
Пожар начался на первом этаже пятиэтажного строения и в коридорах отеля. На опубликованных снимках видны обгоревшие интерьеры гостиницы, расположенной на 6-й Кожуховской улице. Светлый стены гостиницы покрыты сажей, с потолка свисает проводка.
На полу в коридорах отеля видны большие лужи воды. В здании частично обвалились штукатурка со стен и потолка. При этом на кадрах видно, что большинство номеров гостиницы огонь не тронул.
Как писал сайт kp.ru, возгорание началось в 03:27 по московским часам, в отеле находилось более 300 человек. В результате пожара пострадали 18 человек, в том числе дети, один мужчина скончался.
Напомним, что Следственный комитет возбудил по факту этого инцидента уголовное дело. Эксперты и правоохранители выясняют все обстоятельства и причины пожара, а гостиницу проверят на соблюдение требований противопожарной безопасности.
За помощью медиков обратились 18 человек.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело.
Фото: Андрей АБРАМОВ
На момент возгорания в отеле проживали три сотни гостей.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Огонь вспыхнул поздней ночью, примерно в половину четвертого.
Фото: Андрей АБРАМОВ