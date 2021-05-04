Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обострение ситуации на Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время саммита с главами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Выступление политика транслировали во вторник, 4 мая, на странице его офиса в социальной сети Facebook.

- Благодарю вас за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают наше страну, ее территориальную целостность и суверенитет. Очень важно, чтобы мы были вместе, - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины назвал погибших на майдане в Киеве в 2014 году «борцами за независимость», а также связал события того года с происходящим в Донбассе.

Власти западных государств нередко говорят о некой «российской угрозе», хотя в России неоднократно отмечали, что Москва не собирается ни на кого нападать и не представляет угрозы ни для одной страны мира. Власти РФ подчеркивали, что якобы «агрессию со стороны России» страны НАТО используют в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники вблизи наших границ.

Российский лидер Владимир Путин говорил, что обвинения РФ в агрессии являются выдумкой тех, кто хочет «наживаться на своей роли передового отряда борьбы» с нашей страной.