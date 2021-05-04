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Общество4 мая 2021 13:06

Родителям напомнили об опасностях, которых подстерегают детей на майские праздники

Многие семьи на каникулы предпочли отправиться за город, где детей подстерегает множество опасностей
Елена АКИМОВА
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Родителям напомнили об опасностях, которых подстерегают детей на майские праздники

Родителям напомнили об опасностях, которых подстерегают детей на майские праздники

Фото: Shutterstock

Родителям напомнили о безопасности детей на майские каникулы. В этом году россияне отдыхают десять дней и для многих становится непростой задачей организовать досуг подрастающего поколения.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что не стоит забывать о правилах безопасности.

Многие семьи предпочли отправить на праздники за город, здесь детвору подстерегает больше опасностей.

- Следите, чтобы средства для розжига костров не попадали в детские руки! Это очень частая причина серьезных ожогов или отравлений, - напоминает Мишонова.

Особую опасность представляю искусственные водоемам, колодцы и ямы. Нужно следить, чтобы дети не имели к ним доступ.

- Если вы планируете отдых в лесу или вблизи водоемов, всегда держите детей в поле зрения, чтобы они не заблудились или не упали в воду, - добавила Мишонова.

Уполномоченная напомнила о печальной статистике прошлогодней самоизоляции – много детей пострадали, падая из окон.

- Поэтому если в доме больше двух этажей, то лучше всего установить оконные блокираторы, - цитирует слова Ксении Мишоновой телеканал «360».

Аналогичный трагичный случай произошел 3 апреля в деревне Мисайлово Московской области. Из окна квартиры на 13 этаже выпал полуторагодовалый малыш. Родители проветривали комнату и забыли вынуть из створки ручку для открывания.

Оставшись одн в комнате ребенок забрался на подоконник и открыл окно. От полученных травм кроха скончался, сообщает "Подмосковье сегодня".