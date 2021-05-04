Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о Михаиле Багдасарове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о дрессировщике Михаиле Багдасарове. Он признался, что очень расстроен новость о смерти артиста.

- Дядя Миша Багдасаров, я его так называл, Михаил Ашотович, если официально. Основатель династии, именно он запустил в творческий путь семью Багдасаровых, именно он создал аттракцион „Давид Сасунский“: большая смешанная группа животных, где работали леопарды, пантеры, волки, тигры, львы, — перечислил Запашный заслуги дрессировщика.

Он с горечью говорит об утрате. Михаил Багдасаров был человеком, «преданным искусству и цирку».

- Большой мастер и хороший друг, потому что я его очень любил и люблю, - сказал Эдгард Запашный телеканалу «360».

Михаил Багдасаров умер 4 апреля на 76-м году жизни. По предварительной версии, он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Но сын артиста не подтвердил эту версию. По словам Артура Багдасарова, отец лежал в больнице с бронхитом.