В Турции после празднования Пасхи украинскими туристами закрыли отель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции из-за украинских туристов приостановил работу один из отелей. Отдыхающие в стране граждане Украины решили отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, передает газета Türkiye.

По данным издания, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" выложили фото в социальных сетях. За действия гостей отелю аннулировали сертификат "Безопасный туризм", позволяющий работать в пандемию.

"В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился", — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Напомним, что в последний месяц в Турции ухудшилась ситуация с коронавирусом. С 29 апреля по 17 мая власти страны ввели строгий локдаун.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией тяжелой эпидемиологической ситуации. Ограничение действует с 15 апреля по 1 июня. На данный момент Российские авиакомпании совершают вывозные рейсы.