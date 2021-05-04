Причина пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве: произошло короткое замыкание Фото: Андрей АБРАМОВ

Названа причина пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве. Возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.

Пожар произошел в ночь на 4 мая. В итоге два человека погибли и 18 пострадали. Среди пострадавших десять детей.

Источник Life.ru рассказал, что в отеле не было эвакуационных выходов, поэтому не все смогли выбежать на улицу.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Скорее всего, оно произошло в проводах или люминесцентном светильнике под потолком.

И то и другое правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. А вот версию с поджогом или неосторожным обращением с огнем не подтверждают.

После пожара с жертвами на юго-востоке Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело - по статье «оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Это до 6 лет тюрьмы.

По словам очевидцев, в момент пожара не сработала система противопожарной безопасности, люди начали выскакивать, потому что сами почувствовали запах гари.