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В мире4 мая 2021 15:22

В Турции ужесточат коронавирусные ограничения

В стране запретят продажу игрушек, посуды и одежды
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Турции ужесточат условия локдауна

Власти Турции ужесточат условия локдауна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие власти ужесточат условия локдауна, который действует в стране с 29 апреля. Новый ограничения вступят в силу с 7 мая, сообщили в МВД республики.

- С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа), — гласит сообщение ведомства.

Также к ограничению на продажу алкоголя добавят запрет на продажу игрушек, средств электроники, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и прочих товаров.

Напомним, в начале апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца – с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этой курортной стране.Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции.

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