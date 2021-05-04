В Турции ужесточат коронавирусные ограничения

Власти Турции ужесточат условия локдауна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие власти ужесточат условия локдауна, который действует в стране с 29 апреля. Новый ограничения вступят в силу с 7 мая, сообщили в МВД республики.

- С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа), — гласит сообщение ведомства.

Также к ограничению на продажу алкоголя добавят запрет на продажу игрушек, средств электроники, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и прочих товаров.

Напомним, в начале апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца – с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этой курортной стране.Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции.