Видео, как щенок пытался сорвать интервью президента Ирландии, опубликовали в сети

Щенок президента Ирландии чуть не сорвал интервью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Щенок президента Ирландии во время интервью своего хозяина настойчиво требовал его внимания и чуть не сорвал выступление главы государства.

Майкл Хиггинс произносил скорбные слова по поводу кончины актера Тома Хики, когда собака потребовала от него внимания. Пес стал прикусывать и облизывать руку президента, а после чего и вовсе дергать за пиджак. Трогательное видео появилось на его странице в TikTok.

Пес породы бернский зенненхунд по кличке Мисних стал частью президентской семьи в марте 2021 года.

Ролик президента и его пса растрогал пользователей социальных сетей. Один из них сделал вывод, что президент Ирландии — хороший и великодушный человек, судя по тому, как его любит питомец. Другой оценил то, с каким спокойствием президент Майкл Хиггинс продолжал говорить о столь печальном событии.