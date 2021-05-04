Российская шашистка Тансыккужина рассказала, как инцидент с флагом России повлиял на ее победу на ЧМ

Тамара Тансыккужина рассказала, как на нее повлиял инцидент с российским флагом. Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Шашистка Тамара Тансыккужина рассказала, как на нее повлиял инцидент с убранным во время игры российским флагом.

Накануне россиянка защитила титул чемпиона мира по шашкам. В разговоре с телеканалом "Звезда" она рассказала, что почувствовала, когда во время ее игры против польки Натальи Садовской убрали российский флаг.

Шашистка сообщила, что разозлилась и знала, что очень многих людей это заденет за живое, поэтому она должна выиграть.

- Игралось мне, конечно, непросто здесь, потому что я постоянно отставала. В общем, время шло, а отставание сохранялось. Даже в восьмом раунде, это за день до последней игры, я уже подумала, что не получится. Выиграла последнюю партию и сравняла счет, а потом в переигровке у меня уже второе дыхание открылось. Ситуация, конечно, повлияла, но она привела к общей победе нашей, — сказала Тансыккужина.

Напомним, во время финального матча за титул чемпиона мира по шашкам организаторы чемпионата убрали со стола флаг России. Тогда польская шашистка из солидарности тоже убрала флаг, и они продолжили игру без символов своих стран на столе. Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, одержав победу над польской спортсменкой Наталью Садовскую. Финальный матч из девяти раундов состоялся в Варшаве.