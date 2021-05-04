В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников «за одуванчики и мяту». Фото: Сирень БАБАЕВА

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что штрафы за неуничтожение сорных растений, включая одуванчики, ромашку и борщевик, грозят только сельхозпроизводителям, ответственность за это для дачников и садоводов не предусмотрена.

Ранее в СМИ со ссылкой на юриста появилась информация об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками.

"Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет", - сказал Николаев ТАСС.

Он также подчеркнул, что дачникам не стоит боятся появления на участках одуванчиков, а с другими сорняками они и сами знают как бороться.

"Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет", - заключил депутат.

Напомним, что дачников предупредили о штрафах за сорняковые растения на участках. Специалисты ссылались на постановлением правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года. В случае запущенного участка хозяевам дач грозило бы предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц - от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.