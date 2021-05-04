Боррель и Блинкен обсудили отношения с Россией

Жозеп Боррель и Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав министерств иностранных дел G7 в Лондоне обсудили отношения с Россией.

- Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС, — гласит сообщение внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы обсудить стабилизацию российско-американских отношений. Как отметил Блинкен, если РФ будет двигаться в этом направлении, то Соединенные Штаты ответят ей взаимностью.