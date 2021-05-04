Путин назвал Россию законодательницей мод в хоккее. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех ценителей игры с шайбой с открытием финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.

"Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России", — сказал президент в своем видеообращении.

Путин добавив, что этими блестящими достижениями гордится вся Россия, которая стала законодательницей хоккейной моды.

Он отметил, что год от года Ночная лига растет и крепнет. Путин подчеркнул, что у российского хоккея становится все больше поклонников. Он пожелал спортсменам захватывающих матчей, а Ночной хоккейной лиге в целом - "движения только вперед".

Ночная хоккейная лига стартовала в Сочи 4 мая. В фестивале примут участие спортсмены из 76 регионов России. Соревнования пройдут в Сочи с 3 по 16 мая.