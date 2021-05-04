Жозе Мауринью станет новым тренером итальянского клуба «Рома»

Жозе Мауринью перешел из "Тоттенхема" в итальянскую "Рому". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший наставник «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подписал контракт с итальянским клубом "Рома". Он начнет работу с нового футбольного сезона.

- Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022, - сказано в Instagram «Ромы».

При этом на своем официальном сайте итальянский клуб объявил об уходе главного тренера Паулу Фонсеки.

Ранее английский «Тоттенхэм» уволил Моуринью, хотя контракт с ним был заключен до 2023 года. О причинах увольнения не сказано.

Контракт с «Ромой» Жозе Моуринью подписал до 30 июня 2024 года. Свое назначение прокомментировал и сам тренер.

"После встреч с владельцами и Тьягу Пинту (генеральным менеджером "Ромы" – ред.) я понял уровень их амбиций в отношении "Ромы". Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы, - сказал тренер.

Он отметил, что невероятная страсть болельщиков "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу, и он с нетерпением ждет начала следующего сезона.