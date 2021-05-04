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Здоровье4 мая 2021 17:50

В России предложили добровольно прививать от COVID-19 пациентов перед выпиской из стационара

Министр здравоохранения РФ отметил, что граждане из группы риска остаются главным приоритетом кампании по вакцинации
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от COVID-19 пациентов перед выпиской из стационара

Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от COVID-19 пациентов перед выпиской из стационара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавирусной инфекции пациентов из групп риска перед выпиской из стационара.

- Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения, — сказал Мурашко.

Он добавил, что вакцинация должна быть добровольной. Мурашко отметил, что согласившего на первый укол необходимо будет пригласить на вторую инъекцию в амбулаторном звене по месту жительства.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что около четверти переболевших коронавирусной инфекцией имеют осложнения. Также до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется госпитализация.

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