Politico: Украина ждёт вакцину от коронавируса из США с декабря 2020 года

Украина ждёт вакцину от коронавируса из США с декабря 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США, несмотря на многочисленные просьбы Украины о поставки вакцины от коронавируса, так и не предоставили стране препарат. Об этом пишет газета Politico.

"Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая - прим. ред), - сказано в публикации.

Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский с декабря 2020 года добивается от Вашингтона помощи в получении вакцины. Об этом шла речь в разговоре двух лидеров 2 апреля.

По мнению издания, США стремится увеличить свой авторитет, оказывая международную помощь по вакцинам "в противовес России и Китаю". Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было.

"Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано", - говорится в статье.

Напомним, что Украина отказалась от поставок российской вакцины "Спутник V". Президент Владимир Зеленский отметил, что препарат ученых центра Гамалеи нуждается в одобрении европейского комитета. Его заявление прозвучало на фоне многих положительных отзывов о российской вакцине, в том числе и публикации в старейшем медицинском журнале Lancet.