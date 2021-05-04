МИД РФ оценил экономический ущерб от санкций Запада

Мария Захарова оценила экономический ущерб от санкций Запада Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила ущерб от санкций для России и западных стран.

- Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов, — приводит слова Захаровой RT.

Она добавила, что санкции против России вредят нормализации отношений Москвы и стран Запада. По мнению Захаровой, Запад не смог смириться с тем, что РФ сама определила свой путь развития.

Ранее Мария Захарова рассказала о подготовке к возможному отключению России от SWIFT, отметив, что такой сценарий пока рассматривается как гипотетический. Она сообщила, что в качестве альтернативы можно использовать "Систему передачи финансовых сообщений" Центробанка. Также рассматриваются варианты с европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.