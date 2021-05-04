Саммит ЕС обсудит меры в отношении России

Саммит Евросоюза обсудит меры в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что саммит Евросоюза обсудит меры в отношении России.

- Реакция России (на санкции Евросоюза) была непропорциональной, она произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС, — сказал Бон.

Он добавил, что французские власти не могут не реагировать на действия России и не раз подчеркивала неприемлемость таких действий.

- Она продолжит делать такого рода заявления со всей необходимой твердостью, — подытожил Бон.

30 апреля российское министерство иностранных дел опубликовало список из восьми граждан стран Европейского союза, которым был запрещен въезд на территорию РФ. В перечне оказались руководитель Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент ЕК по вопросам европейских ценностей Вера Юрова. Это ответные меры на санкции Совета Евросоюза, которые были введены 2 и 22 марта.