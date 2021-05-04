На Землю падает неконтролируемый обломок китайской ракеты

Неконтролируемый обломок китайской ракеты падает на Землю Фото: REUTERS

Огромная часть китайской ракеты, которая доставила на орбиту Земли китайскую космическую станцию "Тяньхе", неконтролируемо падает обратно на Землю и может совершить падение в неизвестную точку.

Сама ракета справилась успешно, но ее часть вышла на неправильную орбиту. Во вторник она обращалась вокруг Земли по орбите каждые 90 минут со скоростью около 27 600 км/ч и высотой более 300 км.

Астрофизик из Центра астрофизики Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл рассказал газете "The Guardian", что такое уже случалось, когда китайцы запустили ракету Long March 5B. Тогда большие металлические стержни упали на Землю и повредили несколько зданий в Кот-д'Ивуаре.

В 2019 году Китай успешно вывел на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» (KZ-1A). Один из них – научно-исследовательский спутник «Сяосян-1-07», второй – микрогравитационный экспериментальный аппарат.