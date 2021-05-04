В Белоруссии более 80 силовиков лишились званий за дискредитирующие поступки

Более 80 белорусских силовиков и военных лишились званий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о лишении воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур.

В тексте документа указано, что в период обострения общественно-политической обстановки в стране данные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств способствовали увеличению протестных настроений в обществе и участвовали в нелегитимных акциях. Кроме того, они публиковали экстремистские ролики и призывали к радикальным действиям.

Таким образом, званий были лишены 80 неназванных экс-военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти вполне реально, но сделать это можно лишь при определенных условиях. Он отметил, что граждане смогут это сделать только на основании существующих в стране законов. Он отметил, что это вопрос будоражит многих сторонников оппозиции и лидеров некоторых европейских государств.