Эксперт объяснил, почему у иска к «Северному потоку-2» почти нет перспектив Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил перспективы иска немецкого Союза защиты природы (NABU). Защитники природы требуют остановить работы на «Северном потоке -2», так как газопровод вредит окружающей среде.

Эксперт отметил, что кд конца мая строительство будет приостановлено, но вынужденный простой не сильно скажется на рабочих сроках.

- А с конца мая действует постоянное разрешение, на которое этот иск не распространяется. После четырехнедельного простоя работы будут продолжены, - заявил Пикин в беседе с RT.

Сергей Пикин напомнил, что против «Северного потока-2» уже подавали иски, однако они не увенчались успехом.

- Перспективы у этого иска, думаю, невелики. Немецкие регуляторы занимаются экологическими вопросами досконально и проверяют все документы, - предположил Пикин.

Претензии защитников природы касаются незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Его рассмотрит административный суд Гамбурга.

Активисты настаивают, что «Северный поток - 2» разрушит среду обитания на дне Балтийского моря на площади, равной размеру 16 футбольных полей, сообщает телеканал "360".