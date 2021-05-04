В Москве проходит репетиция Парада Победы

Самоходная артиллерийская установка САУ 2С35 "Коалиция-СВ" на улице Красная Пресня перед ночной репетицией парада. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В столице России проходит вторая ночная репетиция парада ко Дню Победы. В этот день был проложен маршрут, которым колонны пройдут 9 мая.

В репетиции были допущены все прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. В 2021 году колонна боевой техники пополнилась бронеавтомобилем повышенной защищенности "Тайфун ПВО". Кроме того, будут показаны легендарные танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, а также новейший Т-14, боевые машины поддержки танков — БМПТ, реактивные системы залпового огня "Солнцепек", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Откроет торжественный марш Рота почетного караула Преображенского полка. Она же вынесет Знамя Победы.

Ранее kp.ru опубликовал расписание репетиций парада. Там же можно узнать, какая техника будет участвовать в мероприятии и на каких улицах Москвы можно увидеть подготовку.