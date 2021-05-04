Россияне стали чаще пользоваться наличкой

Согласно данным Центробанка, в апреле 2021 года объем поступивших в обращение через банки наличных денег вырос на 366,9 миллиарда рублей.

С начала года это самый высокий показатель. Также он сопоставим с данными за июнь 2020 года (391,8 миллиарда рублей), когда в России стали снимать ограничения после первой волны коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов, причиной этого могут быть длительные майские выходные, а также экономическая неопределенность из-за внешнеполитических рисков.

28 апреля Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". В своей резолюции Европарламент выразил сожаление нынешним уровнем отношений Брюсселя с Москвой, возлагая всю ответственность за это на Россию, а также призывая российскую сторону прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям".