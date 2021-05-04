Египетские курорты готовы принимать туристов из России

Посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср заявил, что египетские курорты готовы принимать российских туристов.

- Египетские курорты готовы принимать российских туристов, — сообщил он в разговоре с РИА Новости.

Напомним, 23 апреля 2021 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси договорились о возобновлении чартерных рейсов в Египет. Чартеры откроют россиянам в ближайшее время. Скорее всего, это произойдет во второй половине мая 2021 года.

Ранее посол РФ в Египте сообщил, что все замечания российских инспекторов к египетским аэропортам были устранены.

- Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы, — заявил он.

Российский посол в Египте отметил, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха "проделали большую работу по повышению мер безопасности".