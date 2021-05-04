В России предложили наказывать за руководство нежелательной иностранной организацией

В Государственную думу был внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за руководство нежелательной иностранной неправительственной организацией.

Виновному может грозить обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Участникам таких организаций может грозить административная ответственность: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или сумма зарплаты за период от 2 до 3 лет.

В пояснительной записке указано, что международные конфликты создают почву для появлений деструктивных организаций в различных странах.

- Эти организации, преследуя свои преступные цели, наносят существенный вред мировому сообществу, стимулируя своей деятельностью возникновение новых очагов политической, межнациональной, межрелигиозной напряженности, — гласит текст записки.

Кроме того, лицам, причастным к организациям, признанным в России экстремистскими, хотят запретить избираться в Государственную думу. Данное ограничение касается организаторов и руководителей таких организаций. При этом рядовые участники не смогут избираться в Госдуму три года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных мер на недружественные действия других государств. Указ поручает правительству России определить перечень недружественных действий, после которых должны последовать ответные меры. Также были определены ответные действия российских властей.