Путин наградил медиков орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Наград были удостоены более 240 медиков.

- За большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, — гласит текст указа.

Также некоторые медики были награждены посмертно. В частности, старшая медсестра городской больницы №4 города Владимира Лариса Груздева, врач Калининградской областной клинической больницы Светлана Соловьева и другие.

Еще пять медиков получили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Аналогичный указ был подписан российским лидером 6 марта 2021 года. Как уточнялось в документе, за самоотверженную борьбу с эпидемией награду получили более 200 медицинских работников.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в России в июне прошлого года. Эти награды получают российские и иностранные медицинские работники, волонтеры за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения болезни и лекарственных препаратов, а также за вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.