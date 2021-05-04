Путин объявил благодарность создателям вакцины "Спутник V"

Российский президент Владимир Путин объявил благодарность группе ученых Центра имени Н. Ф. Гамалеи за участие в создании вакцины от коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

- За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) объявить благодарность президента Российской Федерации, — гласит текст документа.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат под названием "Спутник V" был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат зарегистрирован в 60 странах мира.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Наград были удостоены более 240 медиков. Также некоторые были награждены посмертно.