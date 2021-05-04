Чемпионка Тамара Тансыккужина объяснила, почему приняла извинения поляков за удаление флага РФ

Тамара Тансыккужина. Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина. защитившая накануне свой титул, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, почему все таки решила принять извинения поляков после инцидента с удалением российского флага.

По мнению россиянки, шашечное сообщество достаточно дружное, и те, кого она знает, никогда не были замешаны в подобных историях.

- У нас довольно дружное шашечное сообщество, и наши коллеги польские многие говорят и понимают по-русски, и поэтому…в общем-то сразу после партии извинились и сказали, что это решение как бы со стороны продиктовано, и им не оставили выбора, предложив это сделать немедленно. Поэтому извинения я приняла, потому что я этих людей знаю, они никогда не были замешаны в историях подобного рода, - рассказала Тансыккужина.