Сенатор Пушков назвал зависимость Украины от Запада "единственно возможной формой существования"

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у Украины "нет и не может быть" самостоятельной внешней политики, как и суверенитета. В связи с чем назвал зависимость Украины от Запада "единственно возможной формой существования".

По его мнению, это обусловлено тем, что исторически украинская территория всегда искала себе внешних покровителей и от кого-то зависела - от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии, Германии.

- Сколько бы там ни придумывали себе "великую" историю, ведущую свое начало чуть ли не от атлантов, в стране отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению и поведению. А есть лишь случайно оказавшиеся во власти люди, отчаянно ищущие себе покровителей и финансовых доноров. Отсутствие исторической государственности трудно преодолеть: за 30 лет формально независимого существования Украина ее так и не преодолела. Отсюда - нынешняя однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США как единственно возможная форма существования современной Украины, - написал Пушков в своем телеграм-канале

Также сенатор прокомментировал заявление украинского политика Леонида Кравчука о том, что Украина определится с позицией по минским переговорам только после возможной встречи американского президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина.