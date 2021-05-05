В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от коронавируса

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил необходимость введения второй дозы вакцины от коронавируса.

По его словам, вторая доза позволяет закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет у человека, делать ее обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и грозит свести на нет эффективность первой дозы. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, что российскими учеными разработаны и зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН.