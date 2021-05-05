В Госдуме сообщили о 10 иностранных центрах, готовящих акции в России

В комиссии Государственной думы РФ по расследованию вмешательств извне сообщили, что около 10 иностранных центров, которые проводят курсы и тренинги для граждан, по возвращении в Россию становятся организаторами незаконных акций и беспорядков.

Отмечается, что специалисты комиссии получили данными о 40 выпускниках подобных центров. Об этом заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев.

- Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность, - заявил Пискарев, слова которого приводятся в официальном Телеграм-канале комиссии.