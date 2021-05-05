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Политика5 мая 2021 5:14

Министры G7 полтора часа говорили о России

На обсуждение РФ и КНР ушло втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на рассматривание вопросов по Афганистану или Ливии. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне.

- Мы начали в 8:45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше - по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан, - рассказал американский представитель по итогам встречи большой семерки, слова которого цитируют РИА Новости.