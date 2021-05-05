В посольстве России прокомментировали вызов посла Мешкова в МИД Франции

В российской дипмиссии в Париже назвали вызов посла Алексея Мешкова в министерство иностранных дел Франции частью согласованного странами Европейского союза демарша.

- Посол уже неоднократно давал озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу, особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями ЕС от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц, - говорится в комментарии посольства России.

Ранее сообщалось, что российского посла в Париже Алексея Мешкова вызвали в министерство иностранных дел Франции из-за санкций РФ против чиновников ЕС.

30 апреля МИД РФ опубликовало список из восьми граждан стран Евросоюза, которым был запрещен въезд на территорию нашей страны. Это были ответные меры на санкции Совета Евросоюза, которые были введены 2 и 22 марта.