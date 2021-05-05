Украинский эксперт раскрыл главный страх Зеленского

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Нацакадемии наук Украины Валентин Землянский раскрыл главный страх действующего президента страны Владимира Зеленского.

По его мнению, больше всего украинский лидер боится "улицы". А влияет на это то, что он не слышит тех, кто ранее отдал на выборах главы государства за него свой голос.

- Президент боится "улицы", вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит тех 73%, которые тогда голосовали за него. Получается, что он слышит "стерненок" (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко) и всех с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента, - высказал свою точку зрения Землянски в эфире украинского телеканала "Наш".