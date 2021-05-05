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В мире5 мая 2021 6:39

В Мексике объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

Также мэр Мехико сообщила, что ветка столичного метро, где произошла трагедия, закрыта на неопределенный срок
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил вечером во вторник, 4 мая, о трехдневном национальном трауре в связи с катастрофой в столичном метро. Соответствующий указ был опубликован в официальном печатном издании правительства страны Diario Oficial de la Federacion.

Также мэр города Мехико сообщила, что ветка столичного метро, где произошла трагедия, закрыта на неопределенный срок.

Днем ранее сообщалось, что в Мехико произошло серьезное ЧП - рухнули пути метро вместе с поездом. Обрушение метромоста в Мексике произошло примерно в 22:00 по местному времени (около 6:00 утра по московскому). В результате 5 человек погибли, 70 пострадали.