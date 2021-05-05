Депутат Бальбек назвал "хайпом" слова Климкина о водной блокаде Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости водной блокады Крыма для возвращения полуострова.

- Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове, - приводит РИА Новости слова депутата Бальбека.

Он также заявил, что Павел Климкин постоянно и безрезультатно "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе" и придумывает планы по возвращению Крыма. Руслан Бальбек также отметил, что на полуострове скорректировали графики подачи воды и, несмотря на имеющиеся проблемы с водоснабжением, наполнению водохранилищ помог природный фактор.